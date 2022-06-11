Konya’da su sayacı hırsızı tutuklandı

Konya’da evlerin su sayaçlarını çalan hırsızlık şüphelisi, polis ekiplerinin çalışmasıyla yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Fetih Caddesi ve Mengene Mahallesi’nde evlerden su sayaçlarının çalındığı ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti. Ekipler geniş çaplı çalışma yaparken, çevredeki kamera görüntüleri de incelendi. Yapılan 52 saatlik kamera görüntüsü analizlerinde tespit edilen üç hırsızlık olayında da eşkal ve kıyafetin aynı olmasından yola çıkan Karatay Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, hırsızlık olayını gerçekleştiren şahsın Ramazan Ü. olduğunu belirledi. Daha önce de benzer suçlardan işlem gördüğü tespit edilen şüpheli Ramazan Ü. polis tarafından kısa sürede yakalandı. Hırsızlık şüphelisi, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.