Konya’da silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Konya’nın Ereğli ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Armağanlı Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, çevredekilerin silahlı kavga ihbarı üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Olayda ağır yaralanan Selçuk Türkmen tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yaralanan Sinan Kaygısız ise hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayın şüphelisi M.K. ise kaçtı. Jandarma ve polis ekiplerinin olayın şüphelisini yakalamak için çalışmaları sürüyor.