banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Cüneyt Çakır'a büyük tepki!
Cüneyt Çakır'a büyük tepki!
Afyon'da tırın çarptığı minibüsün şöförü araçtan böyle fırladı...
Afyon'da tırın çarptığı minibüsün şöförü araçtan böyle fırladı...
Gözler elektrik ve doğalgaz zamlarında!
Gözler elektrik ve doğalgaz zamlarında!
Yerli İHA’ya yeni üye: “BOYGA”
Yerli İHA’ya yeni üye: “BOYGA”

Konya’da silah kaçakçılığı operasyonu

Konya’nın Beyşehir ilçesinde silah kaçakçılığına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

Asayiş 29.09.2021, 13:37
Konya’da silah kaçakçılığı operasyonu

Konya’nın Beyşehir ilçesinde silah kaçakçılığına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

Beyşehir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen silah kaçakçılığına yönelik sürdürülen çalışmalarda, emniyet güçlerinin yaptığı teknik takip ve uygulamalar neticesinde bazı şahısların yasadışı silah ve mühimmat sattığı tespit edildi. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 3 şahsın ruhsatsız silah ve mühimmat satışı yaptığı tespit edilerek şahısların, 2 adet tüfek, 3 adet tabanca ve 27 adet fişek satışı yaptıkları bilgisine ulaşıldı. İkamet ve iş yerlerine eş zamanlı olarak yapılan operasyonlarda yasadışı silah ticareti yaptığı tespit edilen 3 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 3 şahıstan 2’si adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken 1 şahıs ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

banner518
Yorumlar (0)
banner515
22°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 7 16
2. Trabzonspor 7 15
3. Altay 7 15
4. Beşiktaş 7 14
5. Hatayspor 7 13
6. Konyaspor 7 13
7. Alanyaspor 7 13
8. Kayserispor 7 11
9. Karagümrük 7 11
10. Galatasaray 7 11
11. Sivasspor 7 9
12. Adana Demirspor 7 9
13. Antalyaspor 7 8
14. Gaziantep FK 7 8
15. Başakşehir 7 6
16. Kasımpaşa 7 6
17. Öznur Kablo Yeni Malatya 7 6
18. Göztepe 7 5
19. Giresunspor 7 2
20. Rizespor 7 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 7 19
2. Ankaragücü 7 15
3. Erzurumspor 7 15
4. Eyüpspor 7 13
5. Bandırmaspor 7 12
6. Tuzlaspor 6 11
7. Samsunspor 6 10
8. Kocaelispor 6 10
9. Manisa FK 7 9
10. Menemenspor 7 8
11. Gençlerbirliği 7 8
12. Boluspor 6 7
13. İstanbulspor 6 7
14. Altınordu 7 7
15. Adanaspor 7 6
16. Denizlispor 7 6
17. Balıkesirspor 6 6
18. Bursaspor 7 5
19. Ankara Keçiörengücü 6 4
Takımlar O P
1. Liverpool 6 14
2. Man City 6 13
3. Chelsea 6 13
4. M. United 6 13
5. Everton 6 13
6. Brighton 6 13
7. West Ham 6 11
8. Aston Villa 6 10
9. Brentford 6 9
10. Arsenal 6 9
11. Tottenham 6 9
12. Watford 6 7
13. Leicester City 6 7
14. Wolverhampton 6 6
15. Crystal Palace 6 6
16. Southampton 6 4
17. Newcastle 6 3
18. Leeds United 6 3
19. Burnley 6 2
20. Norwich City 6 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 7 17
2. Real Sociedad 7 16
3. Sevilla 6 14
4. Atletico Madrid 7 14
5. Rayo Vallecano 7 13
6. Barcelona 6 12
7. Real Betis 7 12
8. Valencia 7 11
9. Osasuna 7 11
10. Athletic Bilbao 7 10
11. Villarreal 6 8
12. Mallorca 7 8
13. Celta de Vigo 7 7
14. Espanyol 7 6
15. Cádiz 7 6
16. Elche 7 6
17. Levante 7 4
18. Granada 7 3
19. Deportivo Alaves 6 3
20. Getafe 7 0