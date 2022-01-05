Konya’da şiddet uygulayan kocasını öldüren kadın tutuklandı

Konya’nın Beyşehir ilçesinde, kocasını bıçakla öldüren evli ve 3 çocuk annesi kadın, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Seydişehir Cezaevine gönderildi.

Olay, dün Beyşehir’in merkez Hamidiye Mahallesi Yeşilyurt semtinde 40892 numaralı sokaktaki iki katlı müstakil evin birinci katında yaşandı. İddiaya göre, 52 yaşındaki evli ve 3 çocuk annesi Fatma K., alkollü olarak eve gelen, işsiz olduğu öğrenilen, şiddetli geçimsizlik yaşadığı ve kendisine ve çocuklarına sürekli şiddet uyguladığını öne sürdüğü eşi Mustafa Koç (48) ile çocuklarının gözü önünde tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine evde bulunan ekmek bıçağını eline alan Fatma K., çıkan arbedede eşini göğsünden bıçakladı. Olayın bildirilmesi üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri tarafından yapılan kontrolde bıçağın Mustafa Koç’un kalbine isabet ettiği ve hayatını kaybettiği belirlendi. Polis, olayın ardından Fatma K.’yi gözaltına aldı. Mustafa Koç’un cenazesi Cumhuriyet Savcısının incelemesi sonrasında otopsi yapılmak üzere Beyşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Hastanede sağlık kontrolünden geçirilen cinayet zanlısı Fatma K., gazetecilerin olaya ilişkin sorularını cevapsız bıraktı. Cinayet şüphelisi Fatma K., Beyşehir İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin tamamlanması sonrasında Beyşehir Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Beyşehir Adliyesine sevk edildi. Fatma K, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Seydişehir cezaevine gönderildi.