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Konya’da şeker fabrikasındaki yangın söndürüldü
Konya’da bir şeker fabrikasında çıkan yangın kısa sürede söndürüldü.
Asayiş 10.09.2022, 18:26
Konya’da bir şeker fabrikasında çıkan yangın kısa sürede söndürüldü.
Olay, saat 16.30 sıralarında merkez Meram ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şeker fabrikasının soğutma bölümünde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanların yükseldiğini gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.
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