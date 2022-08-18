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Konya’da sahte deterjan üreten depoya baskın

Konya’da polisin düzenlediği operasyonda, tanınmış markaların paketlerine doldurulan sahte üretim toz deterjan, sıvı bulaşık deterjanı ve yumuşatıcı ele geçilirken, 1 kişi gözaltına alındı.

Asayiş 18.08.2022, 13:51
Konya’da sahte deterjan üreten depoya baskın

Konya’da polisin düzenlediği operasyonda, tanınmış markaların paketlerine doldurulan sahte üretim toz deterjan, sıvı bulaşık deterjanı ve yumuşatıcı ele geçilirken, 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Konya Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Karatay ilçesi Büyüksinan Mahallesinde bulunan bir depoda sahte deterjan üretildiğini tespit etti. Konuyla ilgili çalışma başlatan polis, Mustafa A.’ya ait depoya operasyon düzenledi. Depoda yapılan aramada, çeşitli markalara ait paketlenmiş ve satışa hazır hale getirilmiş bin 960 kilogram sahte üretim toz deterjan, 352 kilogram sahte sıvı bulaşık deterjanı ve yumuşatıcı ele geçirildi. Operasyonda Mustafa A., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

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