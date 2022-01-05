Konya’da polisten uyuşturucuya geçit yok

Konya’nın Beyşehir ilçesinde polis ekipleri yürütülen çalışmalarla uyuşturucu tacirlerine geçit vermiyor. Bir ikamet ve bağ evinde yapılan aramada kubar esrar, tarihi sikke ve tabanca fişeği ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Beyşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, ilçe genelinde yürüttüğü uyuşturucu ile mücadele çalışmaları çerçevesinde alınan bir ihbar üzerine harekete geçti. Ekipler, Eylikler Mahallesi’nde Raşit B.’nin ikamet adresine operasyon düzenledi. Evin yanı sıra bağ evinde de arama yapan ekipler, 688,66 gram kubar esrar, 1 adet tarihi sikke, 1 adet 7.65 milimetre tabanca fişeği ele geçirdi.

Polis tarafından gözaltına alınan Raşit B., uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti yaptığı iddiasıyla Beyşehir Adliyesi’ne sevk edildi. Şüpheli çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak Seydişehir Cezaevine gönderildi.