Konya’da polisten alkol katkı maddesi operasyonu
KONYA’NIN BEYŞEHİR İLÇESİNDE, YURDA KAÇAK OLARAK SOKULARAK İÇKİ ÜRETİMİNDE KULLANILAN 47 ŞİŞE ALKOL KATKI MADDESİ ELE GEÇİRİLDİ.
Konya’nın Beyşehir ilçesinde, yurda kaçak olarak sokularak içki üretiminde kullanılan 47 şişe alkol katkı maddesi ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Beyşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yurt genelinde üç günde çok sayıda kişinin ölümüne yol açan sahte içki satışı olaylarının ardından ilçe merkezinde de çalışma başlattı. Beyşehir’de Beytepe Mahallesi’nde bulunan bir iş yerine baskın düzenleyen polis ekipleri, yaptıkları aramada içki yapımında kullanılan ve yurda kaçak olarak sokulduğu tespit edilen 47 şişe alkol katkı maddesi ele geçirdi. Farklı ağırlıklara sahip şişelere el koyan ekipler, 2 şüpheli hakkında 5607 sayılı kaçakçılıkla mücadele kanununa muhalefet ettiği gerekçesiyle işlem başlattı. Polis merkezine götürülen 2 şüpheli, ifadelerinin alınmasını müteakip serbest bırakılırken, haklarında adli yönden başlatılan işlemlerin ise sürdüğü öğrenildi.
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