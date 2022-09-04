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Konya’da pencere silerken boşluğa düşen kadın yaralandı
Konya’nın Beyşehir ilçesinde, evinin penceresinden boşluğa düşen kadın yaralandı.
Asayiş 04.09.2022, 11:20
Konya’nın Beyşehir ilçesinde, evinin penceresinden boşluğa düşen kadın yaralandı.
Olay, Beyşehir ilçesi Bahçelievler Mahallesi Mevlana Caddesi üzerindeki 5 katlı bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre, apartmanın ikinci katında oturan ve dairesindeki pencerenin camlarını silen H.B. dengesini yitirerek kömürlük boşluğuna düştü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından H.B., ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Vücudunda kırıklar olduğu belirtilen yaralı H.B.’nin yapılan müdahalenin ardından tedavisi yapılmak üzere Konya’ya nakledildiği öğrenildi.
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