Konya’da otomobiller çarpıştı: 8 yaralı

Konya’nın Beyşehir ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

Kaza, Hacıakif Mahallesi, Şehit Hasan Metli Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M. E. yönetimindeki 07 JY 016 plakalı otomobil cadde üzerinde karşı yönden gelen sürücüsü henüz tespit edilemeyen 42 AEB 612 plakalı Tofaş otomobille çarpıştı. Kazada, her iki aracın sürücüsü ile otomobillerde yolcu olarak bulunan A.K., M.B., E.Ö., A.B., G.K., İ.Ö. ve A.N. yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla kaldırıldıkları Beyşehir Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

Kazalarla ilgili soruşturma sürüyor.