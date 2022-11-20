Konya’da otomobil tahliye kanalına uçtu: 3 ölü

Konya’da kontrolden çıkan otomobil tahliye kanalına uçtu. Sabah saatlerinde meydana gelen kaza saatler sonra fark edilirken, kazada 3 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, saat 07.35 sıralarında Konya-Aksaray karayolunun 35. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aksaray’dan Konya istikametine seyir halinde olan Mazlum Sarı idaresindeki 38 ABL 510 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarpıp refüjdeki boşluktan yakındaki arıtma tesisinin su bulunmayan tahliye kanalına uçtu. Aracın köprünün altında kanalda kalması sebebiyle kazayı fark eden olmadı. Kazayı saat 14.40 sıralarında fark eden tesis görevlileri, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni aradı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde araç sürücüsü Mazlum Sarı ile Besime Sarı ve Şehribani Taş’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarma ekiplerinin olay yerindeki incelemelerinin ardından kazada hayatını kaybedenlerin cansız bedenleri otopsi yapılmak üzere Konya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı. Vinç yardımıyla kanaldan çıkartılan araç emniyet otoparkına kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.