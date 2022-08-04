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Konya’da otomobil şarampole devrildi: 2 yaralı

Konya’nın Seydişehir ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Asayiş 04.08.2022, 10:47
Konya’da otomobil şarampole devrildi: 2 yaralı

Konya’nın Seydişehir ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Seydişehir-Beyşehir Karayolunun 2. kilometresi Organize Sanayi civarından meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, C.A.K. idaresindeki 42 K 0532 plakalı Tofaş marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada sürücü ile araçta yolcu olarak bulunan M.Ü. yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri kaza yerinde yapılan yaralılar ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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