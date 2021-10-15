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Konya’da otomobil şarampole devrildi: 1 ölü

Konya’nın Akşehir ilçesinde kontrolden çıkarak şarampole devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Asayiş 15.10.2021, 17:12
Konya’da otomobil şarampole devrildi: 1 ölü

Konya’nın Akşehir ilçesinde kontrolden çıkarak şarampole devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Cevdet Bayam (62) idaresindeki 42 AJ 595 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Akşehir Organize Sanayi Bölgesi yakınlarında şarampole devrildi. Takla atarak yan duran otomobilin sürücüsü Cevdet Bayam olay yerinde hayatını kaybetti. Cevdet Bayam’ın cenazesi incelemenin ardından Akşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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