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Konya’da otomobil refüje çıktı: 1 yaralı

Konya’nın Seydişehir ilçesinde otomobilin refüje çıkması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi ağır yaralandı.

Asayiş 29.04.2021, 18:46
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Konya’da otomobil refüje çıktı: 1 yaralı

Konya’nın Seydişehir ilçesinde otomobilin refüje çıkması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi ağır yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Seydişehir ilçesi Konya-Antalya Çevre Yolu Muradiye Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ömer Y. idaresindeki 42 ABF 134 plakalı Tofaş marka otomobil kavşak yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çıkarak aydınlatma direğine çarptı. Kazada araç sürücüsü Ömer Y. ağır yaralanırken, kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı, Seydişehir Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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