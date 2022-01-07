Konya’da otomobil ile pikap çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı

Konya’nın Seydişehir ilçesinde iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Seydişehir Taraşcı Mahallesi yolu Gökçehüyük yol ayrımında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Erhan Dağlı idaresindeki 42 AFT 878 plakalı Fiat marka otomobil karşı yönden gelen Hüseyin Güzel idaresindeki 42 AHS 126 plakalı Isuzu marka pikap ile kafa kafaya çarpıştı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, jandarma ve kurtarma ekibi sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde 42 AFT 878 plakalı araç sürücüsü Erhan Dağlı ve aracın ön kısmında oturan Vahide Candan’ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken, kazada yaralanan her iki araçtaki Ayşe Dağlı, sürücü Hüseyin Güzel ve Kadir Ceylan ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayı duyarak olay yerine gelen Dağlı ve Candan’ın yakınları sinir krizi geçirdi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.