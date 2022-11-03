Konya’da otomobil ile kamyonet çarpıştı: 8 yaralı

Konya’nın Beyşehir ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 8 kişi yaralandı.

Kaza, Beyşehir-Konya Karayolu’nun 31. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Konya’dan Beyşehir yönüne seyir halinde olan S.Ü. yönetimindeki 42 H 3674 plakalı otomobil, Hüyük yol ayrımındaki kavşağa geldiğinde N.K. idaresindeki kamyonetle çarpıştı. Kazada her iki aracın sürücüsü ile araçlarda bulunan 1’i bebek 6 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla kaldırıldıkları Konya ve Beyşehir’deki hastanelerde tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.