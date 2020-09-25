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Konya’da otel odasında şüpheli ölüm

KONYA'NIN YUNAK İLÇESİNDE 56 YAŞINDAKİ BİR KİŞİ, KONAKLADIĞI OTELİN ODASINDA ÖLÜ OLARAK BULUNDU. OLAYIN ARDINDAN POLİS EKİPLERİ OTEL ODASINDA İNCELEMELERDE BULUNDU.

Asayiş 25.09.2020, 16:21
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Konya’da otel odasında şüpheli ölüm

Konya’nın Yunak ilçesinde dün gece otele yerleşen 56 yaşındaki kişi, konakladığı otelin odasında ölü olarak bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Yunak ilçesinde bulunan otele dün akşam saatlerinde yerleşen Muammer Ateş (56), otel görevlilerine sabah kendisini uyandırmamalarını söyledikten sonra odasına geçti. Kendisine uzun süre ulaşamayan yakınlarının yardım istemesi üzerine otel görevlileri Muammer Ateş’in odasının kapısı çaldı. Kapının açılmaması üzerine odaya giren otel görevlileri Muammer Ateş’i yerde hareketsiz bir şekilde bulunca ambulansa haber verdi. Olay yerine sevk edilen sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Muammer Ateş’in hayatını kaybettiği belirlendi. Otele gelen polisin odada yaptığı incelemelerin ardından Muammer Ateş’in cenazesi otopsi yapılmak üzere Yunak Hacı İzzet Baysal Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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