Konya’da ormanlık alanda yangın kontrol altına alındı

Konya’nın Seydişehir ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın ekiplerin yoğun çalışması sonucu kontrol altına alındı. Seydişehir Kaymakamı Deniz Pişkin Ağaçtepe bölgesine giderek yangın söndürme çalışmalarını yerinde inceledi.

Edinilen bilgiye göre, Seydişehir-Antalya karayolu Ağaçtepe mevkisindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Şiddetli lodos nedeniyle büyüyen yangın yayılmaya başladı. Ormanlık alandan yükselen dumanları fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Orman Bölge Müdürlüğüne ait arasözler ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, yoğun çalışmasının ardından alanda çıkan yangın kontrol altına alındı. Yangında yaklaşık 1 hektar alan zarar gördü. Seydişehir Kaymakamı Deniz Pişkin Ağaçtepe’sine bölgesine giderek yangın söndürme çalışmalarını yerinde inceledi.

Seydişehir Kaymakamı Deniz Pişkin yaptığı açıklamada, "Seydişehir-Antalya Karayolu üzerinde bulunan Ağaç Tepesi mevkiinde çıkan yangın, şiddetli rüzgara rağmen ekiplerimizin hızlı müdahalesi ve yoğun gayreti sonucu şu saat itibari ile kontrol altına alınabildi. Soğutma çalışmalarına devam ediyoruz. Yangına, bölgeye mantar toplamaya gelen vatandaşların sebebiyet verdiğini düşünüyoruz. Yangın esnasında o bölgede bulunan 3 aracın tespitleri yapıldı. Şu sıralar birçok vatandaşımızın mantar için ormanlık sahalarda olduğunu biliyoruz. Yangın bölgesinden dönerken bile oranın hemen aşağısında halen arabalarıyla gelmiş ve ailecek mantar toplamaya devam eden insanlar gördük. Lütfen azami derecede dikkatli olalım, küçücük bir ihmalin bile çok büyük kayıplara mal olabileceğini unutmayalım. Dikkatsiz insanları da bir vatandaşlık görevi olarak uyaralım" ifadelerini kullandı.