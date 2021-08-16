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Konya’da minibüs ile kamyonet çarpıştı: 1 yaralı

Konya’nın Ereğli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Asayiş 16.08.2021, 11:36
Konya’da minibüs ile kamyonet çarpıştı: 1 yaralı

Konya’nın Ereğli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Şinasi Mahallesi Karaman Çevre Yolu üzeri, Fidanlık Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ş.K. idaresindeki 01 AL 883 plakalı Nissan marka kamyonet ile M.N.Y. yönetimindeki 34 CSA 003 plakalı Ford marka minibüs kavşakta çarpıştı. Kazada kamyonet sürücüsü Ş.K. yaralandı. İhbar üzerine kaza mahalline sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü ambulansla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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