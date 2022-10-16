Konya’da metruk bina alevlere teslim oldu

Konya’nın Beyşehir ilçesinde metruk bir bina alev alev yandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Huğlu Mahallesinde metruk halde olan boş bir evde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Ekiplerin uzun uğraşlarının ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış sebebine ilişkin başlatılan inceleme sürüyor.