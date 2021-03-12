Konya’da lokomotif ile kamyonet çarpıştı: 1 yaralı

Konya’nın Ereğli ilçesinde hemzemin geçitte lokomotif ile çarpışan kamyonetin sürücüsü yaralandı.

Kaza, Yunuslu Mahallesi Yunuslu Caddesi üzeri hemzemin geçidinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, H.H. idaresindeki 42 E 3501 plakalı Hyundai marka kamyonet ile N.U’nun kullandığı tek lokomotifli yol bakım otosu treni çarpıştı. Kazada kamyonet sürücüsü H.H. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı kamyonet sürücüsü, ambulansla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.