Konya’da Lidya, Helenistik ve Roma dönemine ait sikkeler ele geçirildi

Konya’da polis ekiplerinin yaptığı operasyonda Lidya, Helenistik ve Roma dönemine ait sikkeler ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Konya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu çerçevesinde ülkenin tarihi ve kültürel değerlerini korumak adına yapılan operasyonlarına bir yenisini daha ekledi. KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada merkez Selçuklu ilçesi Kosova Mahallesinde bir şahsa ait adrese ve araçta yapılan aramalarda eski dönemlere ait sikkeler ele geçirildi. Yapılan incelemede Lidya, Helenistik ve Roma dönemine ait olduğu anlaşılan sikkelere el konuldu. Konuyla ilgili 1 kişi hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi.