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Konya’da kural ihlali yapan bin 596 sürücüye ceza
Konya’da polis ekiplerinin yaptığı trafik denetimlerinde kural ihlali yapan bin 596 sürücüye cezai işlem uygulandı.
Asayiş 22.06.2021, 13:10
Konya’da polis ekiplerinin yaptığı trafik denetimlerinde kural ihlali yapan bin 596 sürücüye cezai işlem uygulandı.Konya İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekiplerinin il genelindeki denetimleri devam ediyor. Edinilen bilgiye göre, 18-22 Haziran tarihleri arasında yapılan trafik denetimlerinde 837 sürücüye hız sınırı ihlali, 368 sürücüye kırmızı ışık ihlali, 384 sürücüye cep telefonu ile konuşmak ve 7 sürücüye alkolü araç kullanmaktan olmak üzere toplam bin 596 sürücüye ceza kesildi. Denetimlerde 37 araç ise trafikten men edildi.