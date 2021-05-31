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Konya’da kural ihlali yapan bin 129 sürüye ceza
Konya’da polis ekiplerinin yaptığı trafik denetimlerinde kural ihlali yapan bin 129 sürücüye cezai işlem uygulandı.
Asayiş 31.05.2021, 16:26
Konya’da polis ekiplerinin yaptığı trafik denetimlerinde kural ihlali yapan bin 129 sürücüye cezai işlem uygulandı.Konya İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekiplerinin il genelindeki denetimleri devam ediyor. Edinilen bilgiye göre, 28-31 Mayıs tarihleri arasında yapılan trafik denetimlerinde 819 sürücüye hız sınırı ihlali, 76 sürücüye kırmızı ışık ihlali, 221 sürücüye cep telefonu ile konuşmak, 5 sürücüye alkollü araç kullanma ve 8 sürücüye fazla yolcu taşımaktan olmak üzere toplam bin 129 sürücüye cezai işlem yapıldı. Denetimlerde 54 araç ise trafikten men edildi.