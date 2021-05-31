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Konya’da kural ihlali yapan bin 129 sürüye ceza

Konya’da polis ekiplerinin yaptığı trafik denetimlerinde kural ihlali yapan bin 129 sürücüye cezai işlem uygulandı.

Asayiş 31.05.2021, 16:26
Konya’da kural ihlali yapan bin 129 sürüye ceza

Konya’da polis ekiplerinin yaptığı trafik denetimlerinde kural ihlali yapan bin 129 sürücüye cezai işlem uygulandı.

Konya İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekiplerinin il genelindeki denetimleri devam ediyor. Edinilen bilgiye göre, 28-31 Mayıs tarihleri arasında yapılan trafik denetimlerinde 819 sürücüye hız sınırı ihlali, 76 sürücüye kırmızı ışık ihlali, 221 sürücüye cep telefonu ile konuşmak, 5 sürücüye alkollü araç kullanma ve 8 sürücüye fazla yolcu taşımaktan olmak üzere toplam bin 129 sürücüye cezai işlem yapıldı. Denetimlerde 54 araç ise trafikten men edildi.
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