Konya’da kontrolden çıkan tır park halindeki araçlara çarptı: 1 ölü

Konya’da seyir halindeki tır park halindeki kamyon ve minibüse çarparak durabildi. Kazada ağır yaralanan sürücü hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, merkez Karatay ilçesi Antalya Çevre Yolu Caddesi üzerine meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İsmail Yayla yönetimindeki yabancı plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak akaryakıt istasyonu yanında bekleyen kamyon ve minibüse çarptı. Kazada ağır yaralanan sürücü İsmail Yayla, olay yerine sevk edilen ambulansla Konya Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan İsmail Yayla yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.