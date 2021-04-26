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Konya’da koçbaşı ile girilen eğlence mekanındaki 74 kişiye ceza

Konya’da polis ekipleri sokağa çıkma kısıtlamasında faaliyette bulunan 3 eğlence mekanına baskın düzenledi. Koçbaşıyla kapıları kırılan eğlence mekanlarında bulunan 74 kişiye sokağa çıkma ve sosyal mesafeyi ihlalden cezai işlem uygulanırken, iş yerleri mühürlenerek faaliyetten men edildi.

Asayiş 26.04.2021, 12:03
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Konya’da koçbaşı ile girilen eğlence mekanındaki 74 kişiye ceza

Konya’da polis ekipleri sokağa çıkma kısıtlamasında faaliyette bulunan 3 eğlence mekanına baskın düzenledi. Koçbaşıyla kapıları kırılan eğlence mekanlarında bulunan 74 kişiye sokağa çıkma ve sosyal mesafeyi ihlalden cezai işlem uygulanırken, iş yerleri mühürlenerek faaliyetten men edildi.

Edinilen bilgiye göre, Konya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Meram ve Selçuklu ilçelerindeki 3 eğlence mekanının sokağa çıkma kısıtlamasında faaliyette olduğunun tespit edilmesi üzerine çalışma başlattı. Eğlence mekanlarına düzenlenen baskınlarda kilitli olan kapılar koçbaşıyla açıldı. Yapılan denetimlerde pandemi kurallarına riayet edilmeyen ve tütün tüketimine izin verildiği görülen iş yerlerindeki 74 şahıs hakkında sokağa çıkma kısıtlaması ve sosyal mesafeyi ihlalden işlem yapıldı. Bir iş yeri sorumlusu hakkında ‘bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranmak ve mühür bozma’ suçlarından, 2 iş yeri sorumlusu hakkında ise ‘bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranmak’ suçundan işlem yapıldı. 3 iş yeri faaliyetten men edilerek mühürlendi.
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