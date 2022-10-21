Konya’da kediye çarpan sürücüye para cezası

Konya’da çarptığı kedinin ölümüne neden olan ve olay yerinden kaçan minibüs sürücüsü polis tarafından yakalandı. Sürücüye, “5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanununun 21. Maddesi” gereğince 2 bin 43 TL idari para cezası uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, Konya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri, 09 Ekim günü saat 9.20 sıralarında bir kediye minibüsün çarpıp kaçtığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Yapılan detaylı araştırmalar ve kamera görüntülerinden yola çıkan polis ekipleri, kediye çarptıktan sonra kaçan sürücüyü tespit ederek yakaladı. Minibüs şoförünün çarptığı kedinin öldüğü bilgisine ulaşılırken, sürücüye “5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanununun 21. Maddesi” gereğince 2 bin 43 lira idari para cezası uygulandı.

Hayvana çarpan sürücü kaçmasın

Konya Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Vatandaşlar tarafından çok bilinmese de ’5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanununun 21. Maddesi’ gereğince bir hayvana çarpan ve ona zarar veren sürücü, onu en yakın veteriner hekim ya da tedavi ünitesine götürmek veya götürülmesini sağlamak zorundadır. Götürülmediği taktirde sürücüye idari para cezası uygulanır. Ayrıca kişinin çarptığı hayvan sahipliyse, sahibinin şikayeti üzerine 5199 sayılı ’Hayvanları Koruma Kanunu’ çerçevesinde adli işlem yapılabiliyor ve yine çok bilinmeyen bir diğer husus ise çarpılan hayvanın veterinere götürülmesi halinde ister sahipli olsun ister sahipsiz zarar gören hayvanın tüm tedavi masrafları trafik sigortası tarafından karşılanıyor" denildi.

Kaza sonrası hayvanı en yakın veterinere götürmek şart

Sürücülerin bir hayvana çarptığı zaman, olay yerinden birkaç fotoğraf çekerek, yaralı hayvanı en yakın veterinere götürmesi yeterli olurken, tedavi sonrası veterinerden bir rapor alınmalı ve bu rapor sigorta şirketine gönderilmeli. Yetkililer, vatandaşların trafik sigortası yaptırırken bu hususa dikkat ederek, söz konusu madde yoksa ekletmeleri gerektiği belirtildi.