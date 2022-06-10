Konya’da kavga cinayetle bitti

Konya’da alacak verecek meselesi yüzünden çıkan kavgada bıçaklanan kişi hayatını kaybetti.

Olay, saat 14.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi İsmil Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, berberlik yapan Hasan Ö. (21) ile kahvehane işleten Orhan Kuyucu (32) arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Hasan Ö. yanındaki bıçakla Orhan Kuyucu’yu boğazından yaralayarak kaçtı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Kuyucu, ambulansla kaldırıldığı Konya Şehir Hastanesi’nde kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Katil zanlısı Hasan Ö. ise jandarma tarafından yakalandı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.