Konya’da kar ve tipi ulaşımı etkiliyor

Konya’nın bazı şehirler arası kara yollarında yer yer kar yağışı ve tipi etkili oluyor. Tipi meydana gelen yol kesimlerinde araçlar güçlükle ilerliyor.

Konya’da gece ilerleyen saatlerde başlayan ve yer yer halen devam eden kar yağışı etkisini sürdürüyor. Konya’yı çevre illere bağlayan kara yollarında da hava muhalefeti yaşanıyor. Konya Aksaray kara yolunda yer yer tipi etkili oluyor. Tipi sebebiyle kara yolunun bazı kesimlerinde zemin kar ile kaplanırken, araçlar da yavaş yavaş ilerliyor. Kara yolunda seyreden sürücüler güçlükle ilerlerken tipi sebebiyle görüş mesafesi de düşüyor.