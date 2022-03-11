Konya’da kapanan yollar ulaşıma açıldı

Konya’da etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle gece saatlerinde ulaşıma kapatılan Konya’yı Aksaray, Afyonkarahisar, Antalya, Ankara, Karaman ve Isparta’ya bağlayan yollar ulaşıma açılırken, Konya-Adana Karayolu’nda ise yol açma çalışmaları devam ediyor.

Konya’da dün akşam saatlerinde başlayan ve gece etkili olan kar yağışı ve tipi ulaşımda aksamalara sebep oldu. Karla mücadele çalışmalarında Konya Valiliği talimatı ve koordinasyonunda AFAD Yönetim Merkezi’nde kurum ve kuruluşların temsilcilerinin katılımıyla Çalışma Grupları oluşturuldu. Valilik AFAD Yönetim Merkezinden koordine edilen karla mücadele çalışmaları; 13 çalışma grubu, 6 bin 36 personel ve bin 970 araç ile 7/24 çalışma esasına göre sürdürülüyor. Bu kapsamda; 9 Mart 2022 tarihinden itibaren AFAD Yönetim Merkezi çağrı merkezine düşen 292 vakanın değerlendirildiği, bu çağrıların 260’ının sonuçlandırıldığı, 32 çağrı ile ilgili çalışmaların devam ettiği belirtildi. Çalışmalar kapsamında, gece kar yağışı ve tipi sebebiyle ulaşıma kapatılan Konya-Ankara, Aksaray, Afyonkarahisar, Antalya, Isparta ve Karaman karayolları ulaşıma açıldı. Konya-Adana Karayolunda ise çalışmalar devam ediyor. Ekipler, tüm imkanları seferber ederek kapalı olan tüm ana arterler ve köy yollarının ulaşıma açılabilmesi için çalışmalar yürütüyor. Ekipler aynı zamanda yolda kalan vatandaşlara da yardımcı oluyor. Kızılay ve Büyükşehir Belediyesi tarafından 3 bin vatandaşın beslenme ihtiyacı karşılanırken, Beslenme Çalışma Grubu tarafından vatandaşlara kumanya ve çorba dağıtımı devam ediyor.

Polis ve jandarma ekiplerinin yollardaki kontrol ve denetimleri sürüyor.