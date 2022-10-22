Konya’da kamyonet ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

Konya’nın Ereğli ilçesinde kamyonet ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza, Ereğli ilçesi Orhangazi Mahallesi İlçe Tarım Müdürlüğü Hizmet Binası civarı Türkmen Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ş.B. idaresindeki 68 ED 275 plakalı kamyonet ile İ.C’nin kullandığı 42 YV 612 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü İ.C. ile motosiklette yolcu olarak bulunan M.A. yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılara ilk müdahale sağlık ekiplerince olay yerinde yapıldı. Daha sonra ambulans ile Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar, tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.