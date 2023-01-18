Konya’da kamyondaki mobilyaların arasından uyuşturucu çıktı

Konya’da şüphe üzerine durdurulan araçta yapılan aramada kamyonun kasasında bulunan mobilyalar arasında uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Konya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, çevre yolu güzergahında seyir halinde olan ve durumundan şüphelendikleri bir kamyonu takibe aldı. Ekipler, uygulama noktasında durdurulan kamyonun kasasında hassas burunlu narkotik köpeği eşliğinde arama yaptı. Yapılan aramada kasada taşınan mobilyaların arasına zulalanmış ve 2 parça halinde paketlenmiş toplamda 586 gram skunk uyuşturucu madde ele geçirildi. Konu ile ilgili Erdal T. ve Ramazan V. gözaltına alındı.

Öte yandan, narkotik ekipleri Meram ilçesi Öğretmenevleri Mahallesinde sokak satıcısı olduğundan şüphelendiği bir şahsı durdurdu. Şahsın üzerinde arama yapan ekipler 1 parça halinde 105 gram metamfetamin maddesi ele geçirdi. Rıza A.’nın ikametinde de uyuşturucu olabileceği ihtimali üzerine Karatay ilçesi Sultan Mesud Mahallesinde bulunan evinde de arama yapıldı. Ekipler, 1 parça halinde 2 kilo 730 gram eroin maddesi ve 1 adet hassas terazi ele geçirdi.

Öte yandan, 2 ayrı olayda gözaltına alınan Erdal T., Ramazan V., ve Rıza A., sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.