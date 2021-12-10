Konya’da kafasına poşet geçirilmiş erkek cesedi bulundu

Konya’nın Ereğli ilçesinde kendisinden haber alınamayan yabancı uyruklu bir kişi, evinde kafasına poşet geçirilmiş halde ölü olarak bulundu.

Olay, Ereğli ilçesi Boyacı Ali Mahallesi 90016. Sokak üzerinde bulunan bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kendisinden bir süredir haber alınamayan Afganistan uyruklu Nakibullah Rüstmi, ihbar üzerine evine giden polisler tarafından başına poşet geçirilmiş halde hareketsiz bir şekilde bulundu. Olay yerine sevke edilen sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından 35 yaşındaki Nakibullah Rüstmi’nin cesedi, otopsi yapılmak üzere Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Nakibullah Rüstmi’nin ölüm nedeni yapılacak otopsi sonrası netlik kazanacak. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.