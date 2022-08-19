Konya’da kaçakçılara operasyon: 3 gözaltı

Konya polisinin kaçak tütün satışına yönelik faaliyet gösteren 3 adrese eş zamanlı düzenlediği operasyonda 114 bin adet boş makaron, 2 bin 440 paket doldurulmuş sigara, 10 bin adet sigara paketi ambalajı ve 78 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Konya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, devletin vergi kayıplarını önlemek ve haksız kazancın engellenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede KOM ekipleri bir iş yeri ve imalathane olarak kullanılan 2 ikamette arama gerçekleştirdi. İş yeri ve ikametlerde yapılan aramalarda piyasaya sürülmek üzere hazırlanan makaron, sigara paketi ambalajı ve kıyılmış tütün ile satışa hazır halde doldurulmuş tütün bulundu. Yapılan aramalarda 1 adet hava kompresörü, 1 adet sigara dolum makinesi, 2 adet sigara jelatinleme makinesi, 114 bin adet boş makaron, 2 bin 440 paket doldurulmuş sigara, 170 adet sökülmüş Tütün ve Alkol Dairesi Başkanlığı (TAPDK) bandrolü, 10 bin adet sigara paketi ambalajı ve 78 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi. Operasyonlar çerçevesinde 3 şahıs gözaltına alınırken ele geçirilen ürünlere ve malzemelere el konuldu. 3 şüpheli hakkında, 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na muhalefet suçundan işlem yapıldı.