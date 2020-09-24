Konya’da kaçak silah operasyonu
KONYA'NIN BEYŞEHİR İLÇESİNDE, JANDARMA EKİPLERİ TARAFINDAN BİR AV TÜFEĞİ İMALATHANESİ İLE DEPO OLARAK KULLANILAN ADRESE YAPILAN BASKINDA, YASA DIŞI OLARAK, İZİNSİZ VE KAÇAK OLARAK ÜRETİLDİĞİ ÖNE SÜRÜLEN 91 ADET YİVSİZ AV TÜFEĞİ İLE AV TÜFEĞİ İMALATINDA KULLANILAN ÇOK SAYIDA SİLAH PARÇASI VE MALZEMESİ ELE GEÇİRİLDİ.
Konya’nın Beyşehir ilçesinde, jandarma ekipleri tarafından bir av tüfeği imalathanesi ile depo olarak kullanılan adrese yapılan baskında, yasa dışı olarak, izinsiz ve kaçak olarak üretildiği öne sürülen 91 adet yivsiz av tüfeği ile av tüfeği imalatında kullanılan çok sayıda silah parçası ve malzemesi ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Beyşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yapılan istihbari çalışma neticesinde ilçeye bağlı Üzümlü Mahallesi’nde bir av tüfeği imalathanesinde yasa dışı ve izinsiz av tüfeği üretimi yapıldığı bilgisine ulaştı. Jandarma ekipleri, Sulh Ceza Hakimliği tarafından verilen arama kararına istinaden, M.Ö.’ye ait imalathanedeki araçlarda arama gerçekleştirdi. Aramalarda, araçlarda yarı otomatik, pompalı, tabanca kabzeli pompalı, şarjörlü yarı otomatik teskopik yivsiz av tüfeği cinslerinde olmak üzere toplam 56 adet izinsiz ve kaçak üretim olarak üretildiği ileri sürülen 56 yivsiz av tüfeği ele geçirdi. Ekipler, şüphelinin yerleşim merkezindeki depo olarak kullanılan evinde yapılan aramada ise yine izinsiz, yasa dışı üretim olduğu öne sürülen 35 adet yivsiz av tüfeği ile av tüfeği üretiminde kullanılmak üzere çok sayıda silah parçası ve malzemesi ele geçirdi. Jandarma ekipleri kaçak üretim silahlara el koyarken şüpheli M.Ö. ise jandarma tarafından gözaltına alındı.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
|İmsak
|05:22
|Güneş
|06:47
|Öğle
|13:01
|İkindi
|16:24
|Akşam
|19:06
|Yatsı
|20:25
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|2
|6
|2. Alanyaspor
|2
|6
|3. Göztepe
|2
|4
|4. Karagümrük
|2
|4
|5. Beşiktaş
|2
|4
|6. Hatayspor
|2
|4
|7. Antalyaspor
|2
|4
|8. Fenerbahçe
|2
|4
|9. Kasımpaşa
|2
|3
|10. Sivasspor
|2
|3
|11. Erzurumspor
|2
|3
|12. Kayserispor
|2
|3
|13. Konyaspor
|1
|1
|14. Gaziantep FK
|2
|1
|15. Trabzonspor
|2
|1
|16. Gençlerbirliği
|2
|1
|17. Malatyaspor
|2
|1
|18. Denizlispor
|2
|1
|19. Çaykur Rizespor
|2
|0
|20. Ankaragücü
|1
|0
|21. Başakşehir
|2
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankara Keçiörengücü
|2
|6
|2. Tuzlaspor
|2
|4
|3. Samsunspor
|2
|4
|4. Adana Demirspor
|2
|4
|5. Adanaspor
|2
|4
|6. Balıkesirspor
|2
|3
|7. Bursaspor
|2
|3
|8. Altınordu
|2
|3
|9. Bandırmaspor
|2
|3
|10. İstanbulspor
|2
|3
|11. Ankaraspor
|2
|3
|12. Ümraniye
|2
|3
|13. Akhisar Bld.Spor
|2
|1
|14. Altay
|2
|1
|15. Boluspor
|2
|1
|16. Eskişehirspor
|2
|1
|17. Giresunspor
|2
|1
|18. Menemen Belediyespor
|2
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Leicester City
|2
|6
|2. Everton
|2
|6
|3. Arsenal
|2
|6
|4. Liverpool
|2
|6
|5. Crystal Palace
|2
|6
|6. Tottenham
|2
|3
|7. Wolverhampton
|1
|3
|8. Brighton
|2
|3
|9. Aston Villa
|1
|3
|10. Leeds United
|2
|3
|11. Chelsea
|2
|3
|12. Newcastle
|2
|3
|13. Man City
|0
|0
|14. Burnley
|1
|0
|15. M. United
|1
|0
|16. West Ham
|2
|0
|17. Sheffield United
|2
|0
|18. Fulham
|2
|0
|19. Southampton
|2
|0
|20. West Bromwich
|2
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Granada
|2
|6
|2. Real Betis
|2
|6
|3. Villarreal
|2
|4
|4. Celta de Vigo
|2
|4
|5. Valencia
|2
|3
|6. Osasuna
|2
|3
|7. Getafe
|1
|3
|8. Cádiz
|2
|3
|9. Real Sociedad
|2
|2
|10. Real Madrid
|1
|1
|11. Eibar
|2
|1
|12. Huesca
|2
|1
|13. Real Valladolid
|2
|1
|14. Atletico Madrid
|0
|0
|15. Barcelona
|0
|0
|16. Elche
|0
|0
|17. Sevilla
|0
|0
|18. Levante
|1
|0
|19. Deportivo Alaves
|2
|0
|20. Athletic Bilbao
|1
|0