Konya’da kaçak silah operasyonu

Konya’nın Beyşehir ilçesinde, jandarma ekipleri tarafından bir av tüfeği imalathanesi ile depo olarak kullanılan adrese yapılan baskında, yasa dışı olarak, izinsiz ve kaçak olarak üretildiği öne sürülen 91 adet yivsiz av tüfeği ile av tüfeği imalatında kullanılan çok sayıda silah parçası ve malzemesi ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Beyşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yapılan istihbari çalışma neticesinde ilçeye bağlı Üzümlü Mahallesi’nde bir av tüfeği imalathanesinde yasa dışı ve izinsiz av tüfeği üretimi yapıldığı bilgisine ulaştı. Jandarma ekipleri, Sulh Ceza Hakimliği tarafından verilen arama kararına istinaden, M.Ö.’ye ait imalathanedeki araçlarda arama gerçekleştirdi. Aramalarda, araçlarda yarı otomatik, pompalı, tabanca kabzeli pompalı, şarjörlü yarı otomatik teskopik yivsiz av tüfeği cinslerinde olmak üzere toplam 56 adet izinsiz ve kaçak üretim olarak üretildiği ileri sürülen 56 yivsiz av tüfeği ele geçirdi. Ekipler, şüphelinin yerleşim merkezindeki depo olarak kullanılan evinde yapılan aramada ise yine izinsiz, yasa dışı üretim olduğu öne sürülen 35 adet yivsiz av tüfeği ile av tüfeği üretiminde kullanılmak üzere çok sayıda silah parçası ve malzemesi ele geçirdi. Jandarma ekipleri kaçak üretim silahlara el koyarken şüpheli M.Ö. ise jandarma tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.