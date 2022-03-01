Konya’da kaçak silah operasyonu

Konya’nın Beyşehir ilçesinde, jandarma ekipleri tarafından bir kişinin evinde ve aracında yapılan aramada, yasa dışı ve kaçak olarak üretildiği öne sürülen 26 adet tüfek ve 3 adet kuru sıkı tabanca ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Konya İl Jandarma ve Beyşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yapılan istihbari çalışma neticesinde ilçeye bağlı Üzümlü Mahallesinde bir şahsın yasa dışı, izinsiz av tüfeği üretimi ve ticareti yaptığı bilgisine ulaştı. Jandarma ekipleri, Sulh Ceza Hakimliği tarafından verilen arama kararına istinaden, M.Ö.’ye ait ikamet ve araçta arama gerçekleştirdi. Aramalarda, araç ve ikamette 3 adet çeşitli marka, model ve seri numarası bulunan 9 mm kuru sıkı tabanca, 22 adet av tüfeği, 22 adet 9 mm tabanca şarjörü, 4 adet tabanca kabzalı av tüfeği ele geçirdi. Jandarma ekipleri kaçak üretim silahlara el koyarken şüpheli M.Ö. ise jandarma tarafından gözaltına alındı.

Şüpheli jandarma karakolundaki ifadesinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.