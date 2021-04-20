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Konya’da kaçak silah operasyonu

Konya’nın Akşehir ilçesinde kaçak silah ve mermi satan kişilere yönelik düzenlenen operasyonda, ruhsatsız 2 adet tabanca ve 2 adet tüfek ile çok sayıda mermi ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Asayiş 20.04.2021, 14:03
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Konya’da kaçak silah operasyonu

Konya’nın Akşehir ilçesinde kaçak silah ve mermi satan kişilere yönelik düzenlenen operasyonda, ruhsatsız 2 adet tabanca ve 2 adet tüfek ile çok sayıda mermi ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları istihbari çalışmalar kapsamında A.K. ile U.U.’nün ruhsatsız kaçak silah ve mermi sattığını belirledi. Akşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde alınan arama kararı ile şüphelilerin evlerinde operasyon düzenlendi. Şüphelilerden A.K.’nin evinde yapılan aramada, biri kuru sıkı 2 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 125 adet tabanca mermisi, 37 adet fişek ele geçirildi. Zanlılardan U.U.’nun evinde ise 50 adet tabanca mermisi ile bir adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüphelinin, emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.
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