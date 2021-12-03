Konya’da kaçak sigara operasyonu: 9 gözaltı

Konya’da tütün satışına yönelik faaliyet gösteren 4 iş yeri ve 5 depoya düzenlenen operasyonlarda; binlerce makaron, 2 ton 491 kilo kaçak tütün, 113 kilo nargile tütünü, binlerce sahte/sökümüş bandrol ve sigara doldurma aparatları ele geçirildi. Olayla ilgili 9 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Konya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, devletin vergi kayıplarının önlenmesi ve haksız kazancın engellemesine yönelik çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda KOM ekipleri, merkez Meram ilesi Sahibiata Mahallesinde tütün satışına yönelik faaliyet gösteren 4 işyeri ve 5 adet depoda arama yapıldı. İş yeri ve depolarda yapılan aramalarda, 16 bin 520 paket makarona doldurulmuş sigara, 6 milyon 387 bin 600 adet makaron, 2 ton 491 kilogram tütün, 113 kilogram nargile tütünü, 156 paket pipo tütünü, 16 bin 510 adet sahte/sökülmüş bandrol, 165 adet sigara doldurma aparatı, 335 paket yaklaşık 500 bin adet sigara sarma kağıdı, 4 adet etiket sökücü sprey ele geçirildi. Olayla ilgili 9 kişi gözaltına alınırken, ele geçirilen ürünlere ve malzemelere el konuldu. 9 şüpheli hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa muhalefet suçundan işlem yapıldı. Şüphelilerden 3’ü işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.