Konya’da kaçak sigara operasyonu: 7 gözaltı

Konya’nın Beyşehir ilçesinde tütün satışına yönelik faaliyet gösteren iş yeri ve eve düzenlenen operasyonlarda, binlerce makaron, 260 kilo kıyılmış kaçak tütün, nargile tütünü ele geçirilirken, 7 kişi adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Konya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, vergi kayıplarının önlenmesi ve haksız kazancın engellemesine yönelik çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda Beyşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, ilçede belirlenen 6 iş yeri ve 1 evde eş zamanlı arama yaptı. Yapılan aramalarda, 2 adet sigara sarma makinesi, 921 adet yapıştırmaya hazır sigara bandrolü, 98 bin adet boş makaron, 9 bin 840 adet doldurulmuş makaron, 260 kilogram kıyılmış tütün, 8.5 kilogram nargile tütüne el konuldu. 7 şüpheli hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa muhalefet suçundan işlem yapıldı. Şüphelilerin işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildiği öğrenildi.