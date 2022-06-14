Konya’da izinsiz gösteri yapan Kuytulcular’a 7 tutuklama

Adana’da iş adamının kaçırılması olayına karıştığı öne sürülerek tutuklanan Alparslan Kuytul’un serbest kalması için Konya’da izinsiz gösteri yapan ve polise mukavemet gösteren 7 kişi tutuklandı.

Konya’da 12 Haziran Pazar günü Kuytulcular olarak bilinen grup, Alparslan Kuytul’un tutuklamasını protesto etmek için boyunlarında Alparslan Kuytul atkılarıyla sloganlar atarak Selçuklu ilçesi Nalçacı Caddesi üzerinde gösteri ve yürüyüş yapmak istedi. Yapılan yürüyüşün izinsiz, yasadışı olduğunu ve yürüyüşü sonlandırmaları gerektiğini söyleyen polislere karşı gelen göstericiler, sloganlar atarak polis ekiplerine direndi. Polislere hakaret ederek karşı gelen ve yasadışı eylemlerini sonlandırmayan gruba polis ekipleri müdahale etti. Yaklaşık 50 kişinin katıldığı yasadışı gösteride eyleme devam etmek isteyen ve polise mukavemet gösteren 10 kadın, 12 erkek olmak üzere 22 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 15 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest kalırken, 7 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Konya Emniyet Müdürlüğü ve yetkilileri hakkında sosyal medya üzerinden iftira niteliğinde paylaşımlar yapılırken, Konya Emniyet Müdürlüğü yetkilileri de, yalan paylaşımları yapan hesaplarla ilgili suç duyurusunda bulundu.