Konya’da itfaiye ekiplerinin çatıda mahsur kalan kediyle imtihanı

Konya’nın Beyşehir ilçesinde, çatıda mahsur kaldığı bildirilen bir kediyi kurtarabilmek için adrese gelen itfaiye ekipleri seferber oldu.

Antalya Caddesi üzerinde bulunan 2 katlı bir binanın çatısında bir kedinin mahsur kaldığını gören bir üniversite öğrencisi, durumu itfaiyeye haber vererek kurtarılması için yardım istedi. İhbar üzerine adrese itfaiye, polis ve belediye zabıta ekipleri geldi. Cadde üzerinde binanın çatısına merdiven uzatarak çıkan bir itfaiye görevlisi, bacanın yanı başında duran kediye yaklaşarak almak istedi. Görevlinin üzerine geldiğini görünce kiremitler üzerinde kaçmaya başlayan kediyi yakalamak mümkün olmadı. Kedi çatının bitişiğindeki binanın çatısına geçiş yaparak itfaiye görevlisinin kendisini yakalamasına izin vermedi. İtfaiye görevlileri bu kez kediyi yakalayabilmek için bitişiğindeki binanın çatısına merdiven uzattı. Ancak görevliler uzun süre çatıda kediyi aramalarına rağmen bulamayınca çalışmasına son verdi. Bu arada, vatandaşların da itfaiyenin kedi kurtarma operasyonunu cep telefonlarıyla görüntüleyerek ilgi ve merakla izlediği görüldü.