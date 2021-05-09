Konya’da işçileri taşıyan minibüs devrildi: 4 yaralı

Konya’nın Karapınar ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, Konya Adana karayolu üzeri Karapınar ilçesi 25. kilometresinde Acıgöl mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa’dan yola çıkan Hüdai C. idaresindeki 58 AV 598 plakalı Ford marka minibüs, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Kazada minibüste bulunan 4 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla Karapınar ve Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.