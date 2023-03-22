Konya’da iş yerinde silahlı kavga: 1 ölü

Konya’da bir iş yerinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti. Olay sonrası kaçan şüpheli polis ekiplerinin çalışmasıyla yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, saat 20.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Horozluhan Mahallesi Elmadağı Sokak üzerinde bulunan bir iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iş yerinde 2 kişi arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Halil D., yanında bulunan tabancayla Ayvaz Karakuş’u vurduktan sonra olay yerinden otomobil ile kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinde Ayvaz Karakuş’un hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri olay yerinde geniş çaplı inceleme yaparken, kaçan şüphelinin peşine düştü. Ekiplerin yaptığı çalışmada şüpheli Halil D. merkez Meram ilçesi Karaman Yolu civarında yakalandı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.