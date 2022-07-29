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Konya’da iş yeri sahibi müşterisi tarafından bıçaklandı

Konya’nın Beyşehir ilçesinde, tartıştığı müşterisi tarafından bacaklarından bıçaklanan iş yeri sahibi, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Asayiş 29.07.2022, 15:47
Konya’da iş yeri sahibi müşterisi tarafından bıçaklandı

Konya’nın Beyşehir ilçesinde, tartıştığı müşterisi tarafından bacaklarından bıçaklanan iş yeri sahibi, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay, Hamidiye Mahallesi’ndeki sanayi sitesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, M.T. (37) iş yerine müşteri olarak gelen S.İ. adındaki şahısla henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine iş yeri sahibi M.T., müşterisi tarafından bacaklarından bıçaklandı. Olaydan sonra şüpheli şahıs kaçarken, yaralanan iş yeri sahibi çağrılan ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis, bıçakla yaralama olayına karıştığı öne sürülen S.İ.’yi yakalamak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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