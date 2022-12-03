Konya’da internet dolandırıcılarına operasyon: 4 tutuklama

Konya Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin internet dolandırıcılarına yönelik gerçekleştirdiği operasyonda, insanları bilişim sistemleri kullanarak dolandıran 4 şahıs yakalanarak cezaevine gönderildi.

Konya Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bilişim Sistemleri ile Banka ve Kredi Kurumlarını Araç Olarak Kullanmak Suretiyle Dolandırıcılık suçundan aranan şahıslara yönelik operasyon düzenledi. İnternet dolandırıcılığı yöntemiyle vatandaşları kandırarak dolandıran, sonrasında ise buradan elde ettikleri paraları internet üzerinden yine insanları kandırarak kişisel bilgileri ve hesaplarını ele geçirip bu hesapları da aracı olarak kullanarak kendi hesaplarına aktaran 4 şahıs tespit edildi. Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından yapılan çalışmada, hakkında kesinleşmiş; 3 yıl 4 ay hapis cezası bulunan Mehmet Kara, 3 yıl 9 ay hapis cezası bulunan Ali Çavuşoğlu, 3 yıl 9 ay hapis cezası bulunan Abdulkadir Çaylı ve 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan Ayşe Şimşek yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıslar Bilişim Sistemleri ile Banka ve Kredi Kurumlarını Araç Olarak Kullanmak Suretiyle Dolandırıcılık suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.