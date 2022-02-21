Konya’da inşaattaki hırsızlığın şüphelileri tutuklandı

Konya’nın Beyşehir ilçesinde, bir inşaattan demir ve kablo çaldığı ileri sürülen 3 hırsızlık zanlısı tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Yeni Mahalle 41348 Sokak’ta bir inşaattan dün gece saatlerinde demir ve kablo hırsızlığı meydana geldi. Hırsızlık ihbarı üzerine adrese gelen ekipler, 750 kilo ağırlığında piyasa değeri 10 bin lira olan inşaat demiri ile 120 metre uzunluğunda piyasa değeri yaklaşık 4 bin 300 lira olan kablo çalındığını belirledi. Beyşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, hırsızlık olayının şüpheli ya da şüphelilerini yakalayabilmek için çalışma başlattı. Hırsızların geçiş güzergahlarındaki ikametlerden elde edilen kamera kayıtları ve Kent Güvenlik Yönetimi Sistemi kamera görüntülerini inceleyen ekipler, hırsızlık olayının elektrikli üç tekerlekli kasalı bir motosikletle gerçekleştirildiğini tespit ederken, kimliği belirlenen şüphelilerden A.A. ve oğlu T.A. ile T.T.K.’yi gözaltına aldı. Ekipler tarafından, çalınan demir ve kabloların bulunabilmesi için 2 ikamet, 1 iş yeri ve 1 hurda satış yeri araması gerçekleştirildi. Çalınan demirlerin bir miktarının depoda olduğu belirlenirken, bir miktarının hurdacıya satıldığı ortaya çıktı. Çalıntı demir ve kabloların tamamı ele geçirilerek sahibine teslim edildi.

Beyşehir İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin tamamlanması sonrasında Beyşehir Adliyesi’ne sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’nce tutuklandı.

Tutuklanan şüphelilerden Covid-19 tanısı konulan T.T.K. ambulansla polis eskortluğunda, A.A. ve oğlu T.A. ise ekip otosuyla Seydişehir T Tipi Cezaevine gönderildi.