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Bakan Koca: “(Torba yasa teklifi) Mesai sonrası çalışmanın isteğe bağlı olarak geri getirilmesi ve emeklilik için iyi bir düzeltme yapılması gerektiği kanaatindeyim.”
Bakan Koca: “(Atamalar) KPSS puanına göre ÖSYM tarafından yapılacak yerleştirme ile mülakat olmadan 30 bin sözleşmeli sağlık personeli ve kura ile de 10 bin sürekli işçi alımı yapılacak.”
Bakan Koca: “(Topuk kanından SMA taraması) Her doğan bebeğe yıl bitmeden tarama yapmaya başlıyoruz.”
Bakan Koca: “(Molnupiravir) 700 dolar olan ilacın yerine 30-35 kat daha ucuza mal edeceğimizi planladığımız ilacı vatandaşımız ile yakın zamanda buluşturacağız.”
Sağlık Bakanı Koca: “(Turkovac) Sabah Acil Kullanım Onayı’na başvurduğumuzu söylemiştim. Yeni bir müjdeyi vermek istiyorum, özellikle proje çalışmalarını tamamladığımız 50 bin metrekare büyüklüğündeki aşı üretim merkezimizin ihalesini yapacağız.”
Konya’da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı
Konya’nın Beyşehir ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Asayiş 25.11.2021, 19:48
Konya’nın Beyşehir ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Kaza, Beyşehir-Isparta karayolunun 15. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.B. idaresindeki 07 LFS 84 plakalı otomobil Beyşehir istikametine seyir halinde iken Sadıkhacı ve Akburun Mahalleleri yol ayrımında karayoluna çıkan T.Ş. idaresindeki 42 B 4554 plakalı Toyota marka otomobille çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle 42 B 4554 plakalı otomobil tarlaya girerek durabildi. Kazada her iki otomobilin sürücüsü ile iki yolcu yaralandı. Yaralılar adrese sevk edilen ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.