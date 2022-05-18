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Konya’da iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı
Konya’nın Kulu ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Asayiş 18.05.2022, 15:49
Konya’nın Kulu ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Kaza, saat 13.00 sıralarında Ankara-Konya Karayolu Kömüşini kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İ.E. (27) idaresindeki 06 BZA 539 otomobil ile B.T.’nin (73) kullandığı 06 BC 4800 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmada her iki araç sürücüsü ve B.T.’nin kullandığı araçta yolcu olarak bulunan F.T. (67) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri kaza yerinde yapılan yaralılar ambulanslarla Kulu Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.