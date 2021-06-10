Konya’da iki ayrı trafik kazası: 2 yaralı

Konya’nın Beyşehir ilçesinde meydana gelen trafik kazalarında 2 kişi yaralandı.

İlk kaza, Yeni Mahalle Ravza Camisi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.Ş. idaresindeki plakasız motosiklet seyir halinde iken bir otomobille çarpıştı. Kazada, motosiklet sürücüsü yaralanırken, araç sürücüsü olay yerinden uzaklaştı. Kazaya karışan otomobilin plakasının kaza yerine düştüğünü fark eden polis ekipleri, firari sürücüyü belirlemek için çalışma başlatırken, sürücünün daha sonra olay yerine geldiği öğrenildi. Yaralı motosiklet sürücüsü Beyşehir Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

Diğer kaza ise, Özdilek Caddesi Hastane Kavşağında meydana geldi. M.U. idaresindeki plakasız motosiklet, kavşakta hastaneye hasta taşıyan A.Y. idaresindeki ambulansa çarptı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü adrese sevk edilen ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken, kazaya karışan ambulanstaki hasta ise başka bir ambulansla hastaneye nakledildi.

Her iki kazayla ilgili soruşturma sürüyor.