banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Vekalet yoluyla kurban kesim bedelleri belirlendi
Vekalet yoluyla kurban kesim bedelleri belirlendi
Dolar, Euro ve altında son durum ne?
Dolar, Euro ve altında son durum ne?
Bitcoin 32 bin dolar seviyesinden yükseliş gösterdi
Bitcoin 32 bin dolar seviyesinden yükseliş gösterdi
TFF'den flaş transfer kararı!
TFF'den flaş transfer kararı!

Konya’da iki ayrı trafik kazası: 2 yaralı

Konya’nın Beyşehir ilçesinde meydana gelen trafik kazalarında 2 kişi yaralandı.

Asayiş 10.06.2021, 13:05
Konya’da iki ayrı trafik kazası: 2 yaralı

Konya’nın Beyşehir ilçesinde meydana gelen trafik kazalarında 2 kişi yaralandı.

İlk kaza, Yeni Mahalle Ravza Camisi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.Ş. idaresindeki plakasız motosiklet seyir halinde iken bir otomobille çarpıştı. Kazada, motosiklet sürücüsü yaralanırken, araç sürücüsü olay yerinden uzaklaştı. Kazaya karışan otomobilin plakasının kaza yerine düştüğünü fark eden polis ekipleri, firari sürücüyü belirlemek için çalışma başlatırken, sürücünün daha sonra olay yerine geldiği öğrenildi. Yaralı motosiklet sürücüsü Beyşehir Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

Diğer kaza ise, Özdilek Caddesi Hastane Kavşağında meydana geldi. M.U. idaresindeki plakasız motosiklet, kavşakta hastaneye hasta taşıyan A.Y. idaresindeki ambulansa çarptı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü adrese sevk edilen ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken, kazaya karışan ambulanstaki hasta ise başka bir ambulansla hastaneye nakledildi.

Her iki kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
banner486
Yorumlar (0)
banner422
25°
açık