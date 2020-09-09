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Konya’da hız ve kural ihlaline 1 milyon 308 bin TL ceza
KONYA’DA TRAFİK DENETİMLERİNDE HIZ VE KURAL İHLALİNDEN 2 BİN 792 ARAÇ VE SÜRÜCÜYE 1 MİLYON 214 BİN 342 TL, ÇEVREYİ RAHATSIZ EDEN 130 ARAÇ VE SÜRÜCÜSÜNE DE 94 BİN TL OLMAK ÜZERE TOPLAM 1 MİLYON 308 BİN 342 TL CEZA UYGULANDI.
Asayiş 09.09.2020, 17:53
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Konya’da trafik denetimlerinde hız ve kural ihlalinden 2 bin 792 araç ve sürücüye 1 milyon 214 bin 342 TL, çevreyi rahatsız eden 130 araç ve sürücüsüne de 94 bin TL olmak üzere toplam 1 milyon 308 bin 342 TL ceza uygulandı.
Konya İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından il genelinde radarla hız denetimi yapıldı. Denetimlerde 2 bin 81’i hız ihlalinden olmak üzere 2 bin 792 araç ve sürücüsüne toplam 1 milyon 214 bin 342 TL ceza kesildi.
Öte yandan, Şahin Ekipleri de çevreyi rahatsız eden araçlar üzerinde denetimler gerçekleştirdi. Denetimlerde 130 araç ve sürücüye 94 bin TL cezai işlem uygulanırken, 28 araç trafikten men edildi.
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